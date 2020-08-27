Президент Туркменистана рассмотрел проекты по развитию национального собаководства

Президент Гурбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку по Ашхабаду, в ходе которой рассмотрел ряд проектов по развитию национального собаководства.

В одном из районов столицы главе государства были представлены генеральный план и проекты племенных центров туркменского алабая, которые будут возведены в городе Ашхабаде, а также Балканском, Дашогузском, Лебапском и Марыйском велаятах (областях). Также вниманию главы государства были предложены генеральный план и проект карантинного центра, предусматриваемого к строительству в Ахалском велаяте.

Туркменский лидер подробно ознакомился с представленными проектами, отметив, что алабаи были верными спутниками и помощниками туркмен на протяжении тысячелетий.

Обращаясь к министру промышленности и строительного производства Туркменистана, председателю ассоциации «Туркменские алабаи» Сердару Бердымухамедову и зампреду ассоциации Аннагелди Язмырадову, глава государства дал поручения по развитию и популяризации в мире породы туркменского алабая, являющейся национальным достоянием туркменского народа.

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