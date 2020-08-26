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26.08.20 08:55

Теме туркменского нейтралитета было посвящено заседание Совета постоянных представителей стран СНГ

В Исполнительном комитете СНГ (Минск) состоялось очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ, где один из вопросов повестки дня был посвящен теме 25-летия нейтралитета Туркменистана.

Постоянный полномочный представитель Туркменистана при уставных и других органах СНГ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаркулы Шакулыев проинформировал коллег о ходе выполнения постановления Меджлиса Туркменистана об  объявлении девиза 2020 года «Туркменистан – Родина Нейтралитета», принятого по инициативе президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в связи с 25-летием принятия Генеральной Ассамблеей ООН Резолюции
«О постоянном нейтралитете Туркменистана».

На заседании также выступили первый заместитель Председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский, чрезвычайные и полномочные послы Узбекистана и Молдовы в Республике Беларусь. Участники заседания поздравили с юбилеем нейтралитета Туркменистана и пожелали туркменскому народу дальнейших успехов, мира и процветания. Участникам заседания был продемонстрирован видеоролик, посвященный туркменскому нейтралитету.

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