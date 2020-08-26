Состоялись туркмено-иранские переговоры по вопросам развития транспортно-транзитного партнерства

Вопросы расширения взаимодействия на транспорте обсудили в ходе онлайн-переговоров вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и министр дорог и городского развития Исламской Республики Иран Мохаммад Эслами.

Стороны обменялись мнениями относительно развития двусторонних торгово-экономических связей. Особый акцент был сделан на расширении транспортно-транзитного сотрудничества и поддержании стабильного грузового железнодорожного сообщения между странами.

В этой связи министры подчеркнули важную роль Межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству в свете дальнейшего укрепления двусторонних отношений в сфере торговли, транспортных перевозок и связи.

Также стороны обсудили вопросы расширения взаимодействия в промышленности, сельском и водном хозяйстве.

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