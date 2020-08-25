Туркменистан провел переговоры с руководством оргкомитета Всемирной выставки EXPO-2020

Представители Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана провели онлайн-переговоры с руководством организационного комитета Всемирной выставки EXPO-2020, намеченной к проведению в Дубае (ОАЭ).

В ходе встречи были обсуждены организационные вопросы, связанные с проведением глобального выставочного форума. Ранее сообщалось, что с учетом эпидемиологической ситуации в мире Туркменистан поддержал выдвинутую ОАЭ инициативу о переносе EXPO-2020 на следующий год. В этой связи стороны высказались за активизацию конструктивного обмена мнениями с использованием современных цифровых технологий.

В ходе переговоров было отмечено, что участие Туркменистана в EXPO в Дубае будет способствовать продвижению туркменских товаров на внешних рынках, а также ознакомлению с передовым опытом в различных сферах. Представители ОАЭ выразили признательность туркменской стороне за неуклонное следование курсу на развитие дружественных туркмено-эмиратских отношений и международного партнёрства, отвечающего интересам двух стран.

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