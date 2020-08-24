На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 35 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 35 сделок на 4 миллиона 895 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана закупили гидроочищенное дизельное топливо, произведенное на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также нефтяной битум (Сейидинского НПЗ). Бизнесмены из России, Турции и Афганистана приобрели полиэтилен высокой плотности. Также коммерсанты из России, Турции, Азербайджана, Украины и Киргизии приобрели махровые изделия и хлопчатобумажную пряжу.

За манатные средства предприниматели из ОАЭ, Канады, Казахстана и Пакистана закупили хлопчатобумажную пряжу на 4 миллиона 217 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели полиэтилен высокой плотности, хлопок-волокно и хлопковый линт на 3 миллиона 35 тысяч манатов.

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