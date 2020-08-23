Меджлис Туркменистана принял новые законодательные акты

Меджлис (парламент) Туркменистан в режиме видеосвязи провел десятое заседание шестого созыва.

Парламентарии рассмотрели проекты законов Туркменистана «О профилактике правонарушений», «О физической культуре и спорте» и «О международной гуманитарной помощи при чрезвычайной ситуации».

В ходе парламентского заседания были также рассмотрены проекты законов о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана, Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Воздушный кодекс, законы «Об общественных объединениях», «О Государственной границе Туркменистана», «О страховании», «О миграции» и другие законодательные акты.

В ходе заседания был заслушан доклад омбудсмена Туркменистана Яздурсун Гурбанназаровой, в котором были освещены основные направления политики Туркменистана в области обеспечения и соблюдения экономических, социальных, культурных, политических прав и свобод граждан страны, а также проанализированы итоги работы в этой сфере.

Кроме того, парламентарии рассмотрели ряд проектов постановлений Меджлиса и другие вопросы. Вынесенные на рассмотрение парламента проекты законодательных актов были единодушно одобрены и приняты.

В соответствии с законом принятые парламентом нормативные акты будут направлены на подпись президенту Туркменистана, после чего обретут законную силу.

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