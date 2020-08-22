Медики Туркменистана приняли участие в международной видеоконференции по вопросам здоровья детей

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана при поддержке офисов ВОЗ и ЮНИСЕФ провело международную видеоконференцию, посвященную здоровью детей и подростков во время COVID-19.

В обсуждении приняли участие специалисты в области здравоохранения из стран Центральной Азии, а также Армении, Азербайджана, Германии, России и Великобритании. Медики обменялись мнениями относительно глобального, регионального и странового опыта предоставления эффективной медицинской помощи детям во время COVID-19.

Особое внимание было уделено вопросам лечения детей, заболевших коронавирусом, непрерывности предоставления основных услуг, в том числе детям с хроническими заболеваниями. Также специалисты обсудили последствия изоляции, перехода к нормальному медицинскому обслуживанию после пандемии и решению проблем, связанных с питанием в школах и медицинских учреждениях.

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