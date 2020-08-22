«Дайханбанк» профинансирует строительство и реконструкцию в Туркменистане холодильных складов

Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана в целях наращивания объемов производства и хранения сельскохозяйственной продукции выделены кредитные средства на строительство и реконструкцию холодильных складов. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает государственному коммерческому банку «Дайханбанк» за счет средств Центрального банка Туркменистана выделить Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды кредитные средства для финансирования работ по строительству и реконструкции соответствующих объектов.

Постановлением главы государства предусмотрено в целях круглогодичного обеспечения населения плодоовощной продукцией построить в регионах Туркменистана два новых холодильных склада на 2 тысячи тонн продукции каждый и реконструировать действующие, предназначенные для хранения 4450 тонн продукции.

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