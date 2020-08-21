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21.08.20 09:54

Состоялись туркмено-румынские переговоры в формате онлайн

Ключевые вопросы экономического взаимодействия обсудили в формате онлайн руководители Министерства финансов и экономики Туркменистана и Министерства экономики, энергетики и деловой среды Румынии.

Особое внимание на переговорах было уделено сотрудничеству в борьбе с пандемией COVID-19 и активизации совместных действий по преодолению ее экономических последствий.

Стороны отметили важность работы Межправительственной туркмено-румынской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству и обсудили возможности проведения ее очередного заседания.

На встрече были также рассмотрены приоритетные сферы межгосударственного диалога, в том числе в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, легкой промышленности, образования и высоких технологий.

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