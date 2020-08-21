Медики Туркменистана и Ирана обменялись опытом профилактики инфекционных заболеваний

Вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения обсудили в режиме онлайн представители медицинских ведомств Туркменистана и Исламской Республики Иран.

В виду непростой ситуации, сложившейся в мире из-за пандемии COVID-19, основное внимание сторон было сконцентрировано на теме обмена опытом по профилактике и предотвращению распространения острых инфекционных заболеваний.

На переговорах была отмечена актуальность позиции Туркменистана в этой области. Стороны подчеркнули, что реализация инициативы Ашхабада относительно активизации сотрудничества по линии научной дипломатии, созданию международного Совета ученых-медиков и регулярному обмену мнениями ученых-врачей будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в мире.

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