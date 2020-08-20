|20.08.20 10:06
|
Представители торгово-промышленных палат Туркменистана и ОАЭ провели онлайн-переговоры
Вопросы развития торгово-экономического взаимодействия были обсуждены в ходе онлайн-переговоров между представителями торгово-промышленных палат Туркменистана и Объединенных Арабских Эмиратов.
Особое внимание стороны уделили обсуждению проблем в сфере расширения взаимного товарооборота и роста экспортно-импортных операций. В частности, были рассмотрены возможности поставок в ОАЭ туркменской текстильной продукции, ковровых изделий и продовольственных товаров.
Также в ходе встречи были достигнуты договоренности об организации совместных бизнес-форумов и онлайн-встреч представителей частного предпринимательства двух стран.
© TURKMENISTAN.RU, 2020