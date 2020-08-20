Спикер парламента Туркменистана принимает участие в пятой Всемирной конференции спикеров парламентов

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова принимает участие в пятой Всемирной конференции спикеров парламентов. Форум, организованный Межпарламентским союзом совместно с парламентом Австрии и ООН, проходит в формате видеосвязи при участии более двухсот парламентариев из разных стран мира.

Главная тема всемирной конференции – «Парламентское руководство для более эффективной многосторонности, обеспечивающей мир и устойчивое развитие для людей и планеты».

Участники встречи обсуждают в рамках нынешней сессии актуальные вопросы международной повестки дня, включая борьбу с пандемией и разрешение проблем, связанных с изменением климата.

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