Поправки в Конституцию Туркменистана вынесены на рассмотрение Народного Совета

Проект Конституционного закона Туркменистана о внесении изменений и дополнений в Основной закон страны вынесены на рассмотрение Халк Маслахаты (Народного Совета). Такое решение было принято по итогам заседания Конституционной комиссии по разработке этих поправок, прошедшего под председательством президента Гурбангулы Бердымухамедова в формате видеоконференции. На заседании глава государства подписал соответствующее постановление Конституционной комиссии.

Документ предписывает работы по проекту Конституционного закона Туркменистана «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Туркменистана» в целом считать завершенными. Также постановление предписывает предложить очередному заседанию Халк Маслахаты Туркменистана рассмотреть этот проект и в случае одобрения передать его на рассмотрение Меджлиса (парламента) страны.

Подписывая документ, глава государства отметил, что из выступлений по обсужденному проекту Конституционного закона видно, что народ страны поддержал инициативу о создании двухпалатного парламента и принял активное участие в реализуемых конституционных реформах.

«Приведение деятельности законодательного органа страны в соответствие с современными реалиями позволит национальному парламенту представлять все слои туркменского общества, решать актуальные задачи современности, а также кардинально улучшить положение дел по разработке и реализации законов», – подчеркнул туркменский лидер.

Заседание Народного Совета Туркменистана намечено провести в сентябре.

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