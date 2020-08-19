Председатель Меджлиса Туркменистана приняла участие в саммите женщин-спикеров парламентов стран-членов Межпарламентского союза

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла участие в 13-м саммите женщин-спикеров парламентов стран-членов Межпарламентского союза (МПС). Двухдневный форум, прошедший в режиме видеоконференции, был организован МПС совместно с парламентом Австрии и ООН.

На повестку дня были вынесены вопросы гендерного равенства, расширения экономических, социальных, культурных прав и финансовых возможностей женщин, а также взаимодействия стран по уменьшению социально-экономических последствий пандемии COVID-19.

Туркменская сторона в ходе форума отметила важность дальнейшего укрепления контактов с международными и межпарламентскими организациями, что является одним из приоритетов политики Ашхабада. В ходе саммита было подчеркнуто, что на современном этапе мировой истории женщины играют важную роль в развитии парламентской дипломатии. Также было отмечено, что женщинам-политикам необходимо использовать свое растущее влияние для решения таких острых проблем, как терроризм, глобальная бедность, распространение нелегальной миграции, а также угрозы в области продовольственной и экологической безопасности.

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