Туркменские ученые разработали технологию производства антисептика на основе местного сырья

Технологию получения органического соединения – изопропанола (изопропилового спирта) из отходов виноделия и производства сахара предложили сотрудники Института химии Академии наук Туркменистана. Об этом сообщает сайт академии.

Изопропиловый спирт обладает мощной антисептической активностью и широко применяется в медицине, косметологии, парфюмерии, бытовой химии, а также в качестве стеклоочистительной жидкости для автомобилей и заменителя этилового спирта при производстве антифриза.

В настоящее время на предприятии по производству дезинфицирующих растворов в Ашхабаде в качестве основного компонента средств личной гигиены используется импортный изопропанол. Туркменские химики предложили использовать для производства изопропилового спирта местное сырье – сивушные масла, получаемые в процессе дистилляции на винодельческих предприятиях страны, и отходы сахарного производства. Использование местного сырья в несколько раз снижает себестоимость дезинфицирующего средства.

Кроме того, исследования ученых показали, что при перегонке и выпаривании сивушных масел есть возможность получить еще несколько нужных химических соединений, в частности, сильные дезинфицирующие вещества, способные заменить хлор. Полученные опытным путем растворы разной концентрации в настоящее время переданы в санитарно-эпидемиологическую службу для проверки их антибактериальных свойств.

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