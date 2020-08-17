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17.08.20 09:05

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 31 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за   неделю зарегистрирована 31 сделка на 19 миллионов 693 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, США, ОАЭ, Омана, Казахстана и Афганистана закупили авиационный керосин и гидроочищенное дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также полиэтилен производства ГК «Туркменгаз». Помимо этого, коммерсантам из Российской Федерации, Киргизии и Азербайджана были реализованы джинсовая ткань и хлопчатобумажная пряжа. 

За манатные средства бизнесмены из Турции, Казахстана, Киргизии и Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу на 3 миллиона 696 тысяч манатов. Для внутреннего рынка туркменские предприниматели приобрели полиэтилен высокой плотности производства ГК «Туркменгаз» и хлопок-волокно на 1 миллион 649 тысяч манатов.

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