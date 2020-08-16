Народный Совет Туркменистана примет поправки в конституцию в режиме видеосвязи

Заседание Халк Маслахаты (Народного Совета), намеченное на сентябрь, в ходе которого планируется принять поправки в Основной закон страны и создать двухпалатный парламент, пройдет в режиме видеоконференцсвязи.

Об этом на заседании правительства Туркменистана сообщил президент Гурбангулы Бердымухамедов. Туркменский лидер поручил главе парламента и вице-премьерам тщательно подготовится к заседанию Конституционной комиссии по совершенствованию конституции страны, которое будет проведено 19 августа, и к заседанию к Халк Маслахаты.

«Учитывая распространение в мире пандемии и меры, принимаемые для профилактики этого заболевания, мы решили, что будет правильным провести заседание Конституционной комиссии и заседание Халк Маслахаты в режиме видеоконференцсвязи», – сказал президент.

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