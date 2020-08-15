В Туркменистане определены объемы производства пшеницы на 2021 год для дайханских (крестьянских) объединений, арендаторов и землевладельцев. Соответствующее постановление на заседании правительства, в целях наращивания объемов производства зерна и создания условий для производительного труда в сельском хозяйстве, подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно материалам заседания правительства, в целом по Туркменистану планируется отвести под озимые 690 тысяч гектаров земель и заготовить в 2021 году 1 миллион 400 тысяч тонн зерна.

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