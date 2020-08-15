Туркменистан купит современное теле- и радиооборудование у компании Sony

В целях повышения качества работы и укрепления технической базы теле- и радиоканалов Туркменистан закупит современное оборудование у дочерней компании корпорации Sony, расположенной в ОАЭ. Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление на заседании правительства по видеосвязи подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Государственному комитету по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана заключить контракт с расположенной в ОАЭ компанией Sony Professional Solutions MEA FZ-LLC на закупку, монтаж и ввод в эксплуатацию современного теле- и радиооборудования.

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