Вице-премьеры Туркменистана и Татарстана провели переговоры в формате видеосвязи

Вопросы развития туркмено-татарстанского сотрудничества обсудили в ходе переговоров в формате видеосвязи вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и вице-премьер, министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.

В ходе беседы стороны отметили динамику роста взаимодействия Туркменистана и Татарстана в экономике, а также значительный потенциал в этой сфере. Стороны подчеркнули, что Туркменистан на протяжении ряда лет активно развивает партнерство с такими ведущими компаниями Республики Татарстан, как ПАО «КАМАЗ», ПАО «Татнефть», ООО “КЭР-Холдинг”, ПАО «Казанский вертолетный завод», АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс».

Собеседники особо отметили развитие взаимоотношений в сфере медицинской промышленности. На переговорах было подчеркнуто, что с учетом нынешних реалий, связанных с распространением в мире коронавирусной инфекции, сотрудничество в данном направлении приобретает особо актуальный характер. По мнению сторон, установление тесных связей между профильными учеными, специалистами и медиками Туркменистана и Республики Татарстан РФ, позволит в полной мере задействовать механизмы научной дипломатии, а также активизировать процесс консолидации усилий сторон в деле противодействия пандемии.

Стороны также договорились и впредь расширять взаимовыгодное партнерство по всем приоритетным направлениям, представляющим взаимный интерес.

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