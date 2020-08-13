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13.08.20 09:23

Гуманитарный груз из Туркменистана доставлен в Афганистан

Очередной гуманитарный груз из Туркменистана, состоящий из комплектов медицинского оборудования для борьбы против пандемии коронавируса, доставлен в Исламскую Республику Афганистан.

Согласно распоряжению президента Гурбангулы Бердымухамедова Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана безвозмездно передало ИРА комплекты медицинского оборудования для полимеразной цепной реакции (Real-time PCR) в качестве гуманитарной помощи. Доставку груза в Афганистан и его передачу афганской стороне обеспечил МИД Туркменистана.

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