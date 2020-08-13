Туркменистан и Афганистан обсудили взаимодействие в энергетической и транспортной сферах

Вопросы развития сотрудничества в энергетике и на транспорте обсудили в ходе переговоров в формате видеосвязи вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и исполняющий обязанности председателя Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади.

Стороны отметили необходимость реализации многосторонних и двусторонних проектов, направленных на интеграцию Афганистана в архитектуру мировой стабильности. В этой связи стороны обменялись мнениями относительно строительства газопровода ТАПИ и линии электропередачи ТАП, а также реализации Лазуритового транспортного коридора. По мнению сторон, реализация данных проектов придаст мощный импульс экономическому развитию всего региона, решению вопросов социального и гуманитарного характера, а также укреплению мира и безопасности.

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