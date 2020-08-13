Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 
13.08.20 08:16

Туркменистан и Афганистан обсудили взаимодействие в энергетической и транспортной сферах

 

Вопросы развития сотрудничества в энергетике и на транспорте обсудили в ходе переговоров в формате видеосвязи вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и исполняющий обязанности председателя Центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади.

Стороны отметили необходимость реализации многосторонних и двусторонних проектов, направленных на интеграцию Афганистана в архитектуру мировой стабильности. В этой связи стороны обменялись мнениями относительно строительства газопровода ТАПИ и линии электропередачи ТАП, а также реализации Лазуритового транспортного коридора. По мнению сторон, реализация данных проектов придаст мощный импульс экономическому развитию всего региона, решению вопросов социального и гуманитарного характера, а также укреплению мира и безопасности.

 

© TURKMENISTAN.RU, 2020
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2020 Turkmenistan.ru