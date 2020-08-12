Туркменистан принял участие в заседании министров иностранных дел диалога «Центральная Азия + Япония»

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в совещании министров иностранных дел диалога «Центральная Азия + Япония» в формате видеосвязи.

Во встрече, которая прошла под эгидой МИД Японии, также приняли участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В ходе переговоров дипломаты обсудили региональное сотрудничество, а также взаимодействие между странами региона и Японией с учетом распространения новой коронавирусной инфекции в глобальном масштабе.

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов выразил признательность руководителю МИД Японии за инициативу организации данной министерской онлайн-встречи и отметил ее своевременность.

Как отметил Мередов, в условиях, когда мировое сообщество ведет безотлагательную борьбу против новой инфекции, данный формат общения, объединяющий государства Центральной Азии как важного региона планеты и Японию, не может оставаться в стороне от решения острейшей проблемы, с которой столкнулось человечество. По мнению представителя Туркменистана, основываясь на необходимости разработки глобального ответа вызовам современности, целесообразной является активизация процесса консолидации усилий стран в деле противодействия пандемии.

В этой связи туркменская сторона выступила с инициативой разработки в рамках Диалога «Центральная Азия + Япония» программного документа, включающего в себя основные принципы солидарной деятельности государств-участников в борьбе с инфекцией нового типа и конкретные меры, нацеленные на предупреждение и лечение заболеваний, вызываемых ею. Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана также выразил особую благодарность японской стороне за готовность предоставить грантовый проект в области медицины в рамках программы официальной помощи в целях развития МИД Японии.

В рамках совещания министры также обменялись мнениями относительно повестки дня предстоящего 8-го совещания диалога «Центральная Азия+Япония». В частности, были обсуждены вопросы разработки концепции партнерства в области безопасности, новой платформы для развития экономического партнерства, «дорожной карты» по вопросам сотрудничества в области высоких технологий, а также программы партнерства в социально-культурной сфере.

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