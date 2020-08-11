Главы МИД Туркменистана и Катара обсудили противодействие пандемии Вопросы противодействия пандемии коронавируса нового типа обсудили в ходе телефонного разговора вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и заместитель премьер-министра, глава МИД Государства Катар шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль-Тани. Стороны отметили высокий уровень двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Стороны подчеркнули приверженность обеих стран дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества по широкому спектру вопросов. Особое внимание на переговорах было уделено консолидации совместных усилий в противодействии пандемии коронавируса нового типа. В этой связи дипломаты отметили важность инициативы Туркменистана о создании Совета ученых-медиков для организации и проведения консолидированной работы в чрезвычайной ситуации. Главы МИД Туркменистана и Государства Катар также подчеркнули актуальность эффективных механизмов научной дипломатии ввиду сложной ситуации с пандемией. © TURKMENISTAN.RU, 2020