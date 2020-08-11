Главы МИД и Минздрава Туркменистана провели переговоры с директором Европейского бюро ВОЗ

Состоялась онлайн-встреча вице-премьера, главы МИД Туркменистана Рашида Мередова и министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммеда Аманнепесова с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, партнерство по противодействию распространению коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19).

В ходе переговоров была подчеркнута важность активизации международного сотрудничества в борьбе с распространением острых инфекционных заболеваний. Также была дана положительная оценка текущей эпидемиологической ситуации в Туркменистане и обсуждено выполнение рекомендаций экспертов миссии ВОЗ, недавно посетивших страну.

Также темой переговоров стала активизация сотрудничества по линии научной дипломатии, создание необходимых условий для регулярного обмена мнениями между учеными-медиками, экспертами и профильными специалистами. Туркменская сторона подтвердила готовность продолжать активное сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения в рамках совместных проектов и программ.

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