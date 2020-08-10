На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключена 61 сделка

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрирована 61 сделка на 20 миллионов долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана приобрели произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов полипропилен, осветительный керосин и дизельное топливо. Полиэтилен (ГК «Туркменгаз») стал предметом сделок бизнесменов из России, Узбекистана и Афганистана. Помимо этого, коммерсантам из России и Киргизии была реализована хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства предприниматели из Канады приобрели хлопчатобумажную пряжу на 244 тысячи 800 манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз»), хлопок-волокно и ковры ручной выработки. Общая сумма сделок составила 41 миллион 196 тысяч манатов.

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