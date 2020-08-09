Глава МИД Туркменистана и статс-секретарь МИД ФРГ провели телефонные переговоры

Вопросы развития туркмено-германских отношений обсудили в ходе телефонного разговора вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и статс-секретарь МИД Федеративной Республики Германия Мигел Бергер.

Обсудив ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, дипломаты отметили позитивную динамику развития взаимоотношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны подчеркнули необходимость консолидации усилий для продолжения традиции взаимной поддержки инициатив и начинаний на международных площадках. В ходе переговоров была особо отмечена важность регулярных встреч представителей государственного и частного сектора экономик Туркменистана и ФРГ.

Рашид Мередов и Мигел Бергер также обменялись мнениями относительно ситуации с пандемией COVID-19 и рассмотрели возможности наращивания сотрудничества по противодействию распространению коронавируса в мире.

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