Президент Туркменистана провел онлайн-переговоры с гендиректором ВОЗ

По завершении трудового отпуска президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в первый рабочий день провёл встречу по видеосвязи с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом.

С учетом сложной ситуации, сложившейся в мире вследствие пандемии COVID-19, основное внимание было уделено теме совместной борьбы с распространением острых инфекционных заболеваний.

На переговорах туркменский лидер выдвинул ряд инициатив, реализация которых будет способствовать решению проблем, связанных с пандемией коронавирса. Так, Гурбангулы Бердымухамедов отметил целесообразность системного проведения научных работ, раскрывающих в полной мере сложную этимологию вируса и его способность к быстрой мутации.

«По нашему мнению, для эффективного проведения таких работ необходимо подготовить специальную программу Всемирной организации здравоохранения по изучению генома коронавируса», – подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что в настоящее время известны основные признаки и определена степень тяжести болезней дыхательных путей, однако нет единого мнения об истинной природе возникновения заболеваний, вызванных вирусом нового вида.

«Примером тому может служить воспаление легких неизвестной этиологии, быстро распространяющееся в нашем регионе. Имеется точка зрения, что эта болезнь возникает из-за нового коронавируса», – подчеркнул туркменский лидер. Он выразил уверенность в необходимости скорейшей консолидации усилий государств для правильного диагностирования этой болезни под патронатом ВОЗ.

Также президент Гурбангулы Бердымухамедов, предложил Европейскому региональному бюро ВОЗ обдумать возможность разработки регионального метода борьбы с воспалением легких. «Мы надеемся на содействие Всемирной организации здравоохранения в дальнейшем совершенствовании методов лечения соответствующих заболеваний», – сказал глава Туркменистана, отметив, что в этой связи целесообразно рассмотреть вопрос по созданию в структуре ВОЗ методического центра лечения и профилактики острых инфекционных заболеваний.

Гендиректор ВОЗ, в свою очередь, отметил важность выдвинутых президентом Туркменистана инициатив и выразил готовность Всемирной организации здравоохранения всесторонне изучить эти предложения.

После переговоров с гендиректором ВОЗ Гурбангулы Бердымухамедов провел по видеосвязи совещание с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым и министром здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммедом Аманнепесовым. Глава государства отметил, что инициативы Туркменистана, выдвинутые в ходе встречи с руководителем ВОЗ, были поддержаны, и поручил участникам совещания организовать скоординированную работу с соответствующими структурами ВОЗ. В частности, президент страны поручил активизировать сотрудничество по линии научной дипломатии, создать необходимые условия для систематического обмена мнениями между учеными-медиками, экспертами и специалистами других направлений. Гурбангулы Бердымухамедов поручил и впредь придерживаться рекомендаций международных структур, и продолжать активное сотрудничество с ВОЗ.

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