В Пакистане состоялся веб-конференция, посвященная 25-летию нейтралитета Туркменистана

Вебинар, посвященный 25-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, был организован туркменским посольством в Исламской Республике Пакистан совместно с Центром глобальных и стратегических исследований Пакистана.

Участие в вебинаре приняли президент Центра глобальных и стратегических исследований Пакистана Халид Амир Джаффери, научные сотрудники данного центра, эксперт по Туркменистану и странам СНГ Мехмуд Ул-Хассан Хан, директор Центра регионального исследования Пешаварского университета Шаббир Ахмед, руководители и представители дипломатических миссий, аккредитованных в Пакистане, журналисты и туркменские дипломаты.

Было отмечено, что после получения статуса постоянного нейтралитета Туркменистан зарекомендовал себя как центр примирения. Позитивный нейтралитет Туркменистана, выступая эффективным и надежным инструментом дипломатии, занимает особое место в укреплении мира, безопасности и устойчивого развития в международном масштабе.

В ходе встречи были также отмечены возможности нейтралитета для социально-экономического развития региона и укрепления регионального сотрудничества путем реализации совместных инфраструктурных проектов. В их числе были названы строительство газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, а также прокладка ЛЭП и волоконно-оптический линии системы связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

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