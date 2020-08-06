|06.08.20 09:45
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Президент Туркменистана выразил соболезнование президенту Ливана в связи со взрывом в Бейруте
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну в связи с произошедшим в порту города Бейрута взрывом, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, увечьям и масштабным разрушениям.
От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших, и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
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