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06.08.20 09:45

Президент Туркменистана выразил соболезнование президенту Ливана в связи со взрывом в Бейруте

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну в связи с произошедшим в порту города Бейрута взрывом, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, увечьям и масштабным разрушениям.

От имени народа и правительства страны, а так­же от себя лично президент Туркменистана пере­дал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших, и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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