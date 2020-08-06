Президент Туркменистана выразил соболезнование президенту Ливана в связи со взрывом в Бейруте Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил соболезнования президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну в связи с произошедшим в порту города Бейрута взрывом, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, увечьям и масштабным разрушениям. От имени народа и правительства страны, а так­же от себя лично президент Туркменистана пере­дал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших, и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. © TURKMENISTAN.RU, 2020