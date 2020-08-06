Президент Туркменистан написал книгу «Духовный мир туркмен»

Во время трудового от­пуска президент Гурбангулы Бердымухамедов завершил работу над новой книгой «Духовный мир туркмен», посвященной традициям и национальным устоям туркменского народа. Об этом сообщают СМИ Туркменистана.

Произведение состоит из двенадцати глав, в которых повествуется о таких понятиях, как красота жизни, благоденствие на земле, вечность сущего, значение науки и образования в развитии общества, принципы здорового образа жизни, трудолюбие, гостеприимство, дружеские и братские отношения, нравственные устои и единство.

Завершив работу над новой книгой, президент Гурбангулы Бердымухамедов направил ее в печать. Туркменские СМИ подчеркивают, что новое произведение главы государства станет замечательным творческим подарком для читателей в преддверии Праздника независимости (отмечается 27 сентября).

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