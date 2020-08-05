|05.08.20 08:22
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Туркменистан передаст Афганистану оборудование для диагностики инфекционных заболеваний
Туркменистан передаст Афганистану в качестве гуманитарной помощи оборудование для диагностики инфекционных заболеваний. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ предписывает Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана безвозмездно передать Афганистану комплекты медицинского оборудования в качестве гуманитарной помощи.
Отправка и организованная передача афганской стороне указанного оборудования возложена на МИД Туркменистана. Другим туркменским министерствам и ведомствам предписано оказать в этом всяческое содействие.
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