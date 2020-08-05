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05.08.20 08:22

Туркменистан передаст Афганистану оборудование для диагностики инфекционных заболеваний

Туркменистан передаст Афганистану в качестве гуманитарной помощи оборудование для диагностики инфекционных заболеваний. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана безвозмездно передать Афганистану комплекты медицинского оборудования в качестве гуманитарной помощи.

Отправка и организованная передача афганской стороне указанного оборудования возложена на МИД Туркменистана.  Другим туркменским министерствам и ведомствам предписано оказать в этом всяческое содействие.

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