МИД Туркменистана приступил к изданию электронной газеты «Международные новости»

Министерство иностранных дел Туркменистана приступило к изданию газеты «Международные новости» в электронном формате, первый выпуск которой опубликован на сайте внешнеполитического ведомства (https://www.mfa.gov.tm/).

Цифровой вестник МИД будет выходить с регулярностью один раз в неделю и распространяться по интернет-каналам, включая адресную рассылку посольствам и консульствам Туркменистана за рубежом, аккредитованным в стране иностранным дипломатическим представительствам, а также международным информационным агентствам на основании соглашений о сотрудничестве.

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