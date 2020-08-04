Открылась электронная библиотека книг президента Туркменистана

На официальном сайте, посвященном 25-летию постоянного нейтралитета Туркменистана – www.neutrality.gov.tm – открылась электронная библиотека книг президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Это собрание трудов туркменского лидера будет интересным читателям со всего мира, интересующимся историей, культурой и сегодняшним днем Туркменистана. Помимо книг на туркменского языке электронная библиотека располагает переводами произведений главы Туркменистана на 20 языков мира, прежде всего на официальные языки ООН.

Книги здесь представлены в 3D-формате, а их чтение сопровождается аудиовизуальными эффектами. Всего в электронной библиотеке книг туркменского лидера 63 произведения.

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