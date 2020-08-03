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03.08.20 08:24

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 35 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 35 сделок на 40 миллионов 113 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Афганистана приобрели дизельное топливо и нефтяной кокс, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Полипропилен и полиэтилен высокой плотности (ГК «Туркменгаз») стали предметами сделок бизнесменов из России, Узбекистана и Афганистана. Помимо этого, коммерсантам из России и Турции была реализована хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства представители деловых кругов ОАЭ, Турции, Узбекистана, Армении и Афганистана приобрели ковровые изделия ручной работы и хлопчатобумажную пряжу. Общая сумма сделок составила 1 миллион 767 тысяч манатов.

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