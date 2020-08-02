Президент Туркменистана и король Саудовской Аравии обсудили по телефону вопросы противодействия пандемии

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдул-Азиз Аль Саудом.

Глава Туркменистана и король Саудовской Аравии обменялись поздравлениями по случаю Курбан-байрама (Ид аль-Адха), символизирующего гуманизм и благотворительность. Стороны отметили, что этот праздник объединяет народы, укрепляет взаимопонимание и солидарность во всем мусульманском мире.

Обсуждая вопросы глобальной повестки дня, стороны отметили необходимость выработки согласованного подхода к решению актуальных проблем современности, одной из которых является пандемия коронавируса, оказавшего негативное влияние на международные экономические отношения.

В этой связи туркменский лидер высказал убеждение, что победить пандемию можно при консолидации усилий всех государств и выработке новых методов профилактики и борьбы с COVID-19.

Подтвердив приверженность двух стран курсу на укрепление межгосударственного взаимодействия, собеседники выразили уверенность успешном развитии диалога по всему спектру направлений.

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