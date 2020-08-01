Президенты Туркменистана и Турции обсудили по телефону борьбу с коронавирусом

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры двух государств обменялись поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю празднования Курбан-байрама.

В ходе беседы стороны отметили, что в настоящее время туркмено-турецкие дружественные связи обретают качественно новое содержание, а реализация совместных проектов способствует укреплению межгосударственного диалога.

Подтвердив приверженность двух стран расширению взаимодействия, Гурбангулы Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган отметили, что и впредь будут прилагать все усилия для дальнейшего укрепления туркмено-турецкого партнерства в экономической и культурной сферах.

Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня, затронув тему противодействия пандемии коронавируса. Подчеркнув, что Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в борьбе с распространением этой опасной инфекции, Гурбангулы Бердымухамедов выразил убежденность, что для достижения конкретных результатов должны быть консолидированы усилия всех государств мира. В этой связи туркменский лидер подтвердил готовность Ашхабада к широкому сотрудничеству в разработке новых методов и подходов в этом направлении.

Также туркменский президент выразил благодарность главе Турции за оказываемую поддержку и направленные в Туркменистан медицинские препараты и средства индивидуальной защиты. Как отметил Бердымухамедов, этот факт расценивается как символ нерушимой дружбы между двумя странами.

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