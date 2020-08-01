Состоялся телефонный разговор президентов Туркменистана и Азербайджана

Вопросы развития двустороннего партнерства обсудили в ходе телефонного разговора президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Азербайджана Ильхам Алиев.

Лидеры двух стран обменялись поздравлениями по случаю Курбан-байрама и пожелали народам государств благополучия и процветания. В продолжение телефонного разговора была затронута борьба с пандемией коронавируса, ставшей причиной серьезных испытаний для мирового сообщества и оказывающей негативное влияние на международную жизнь.

В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость консолидации усилий в целях выработки новых идей и подходов для совместного преодоления сложившейся в современном мире непростой ситуации. При этом туркменский лидер отметил своевременность состоявшейся недавно трехсторонней онлайн-встречи с участием президента Исламской Республики Афганистан. По мнению туркменского лидера, достигнутые в ее ходе договоренности послужат активизации работы международного транспортно-транзитного Лазуритового коридора.

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