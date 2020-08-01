|01.08.20 08:17
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Президенты Туркменистана и Афганистана по телефону обсудили вопросы укрепления партнерства
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани в ходе телефонного разговора обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия.
Главы дружественных государств обменялись поздравлениями по случаю Курбан-байрама, выразив уверенность, что этот праздник, символизирующий гуманизм, будет способствовать укреплению солидарности во всем мусульманском сообществе.
В ходе телефонного разговора был обсужден ряд актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. В частности, была затронута тема пандемии коронавируса, которая, охватив огромное географическое пространство, отрицательно влияет на жизнь многих государств и народов.
Подчеркнув, что Туркменистан полностью поддерживает деятельность мирового сообщества по борьбе с COVID-19, Гурбангулы Бердымухамедов выразил убежденность в необходимости согласованных мер на международном уровне для успешного противодействия этой угрозе.
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