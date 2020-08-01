Президенты Туркменистана и Афганистана по телефону обсудили вопросы укрепления партнерства

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани в ходе телефонного разговора обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия.

Главы дружественных государств обменялись поздравлениями по случаю Курбан-байрама, выразив уверенность, что этот праздник, символизирующий гуманизм, будет способствовать укреплению солидарности во всем мусульманском сообществе.

В ходе телефонного разговора был обсужден ряд актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. В частности, была затронута тема пандемии коронавируса, которая, охватив огромное географическое пространство, отрицательно влияет на жизнь многих государств и народов.

Подчеркнув, что Туркменистан полностью поддерживает деятельность мирового сообщества по борьбе с COVID-19, Гурбангулы Бердымухамедов выразил убежденность в необходимости согласованных мер на международном уровне для успешного противодействия этой угрозе.

© TURKMENISTAN.RU, 2020