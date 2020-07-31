Статус наблюдателя в ВТО откроет для Туркменистана новые возможности – гендиректор ВТО

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу направил президенту Гурбангулы Бердымухамедову письмо, в котором поздравил туркменского лидера с предоставлением Туркменистану статуса наблюдателя в ВТО. Это решение было принято на заседании Генерального совета ВТО 22 июля 2020 года.

«Это достижение является результатом Вашей деятельности, которую Вы начали в январе 2013 года с целью установления официальных отношений с Всемирной торговой организацией. Уверен, что статус наблюдателя откроет Туркменистану новые возможности для интеграции в многостороннюю торговую систему и мировую экономику.

Секретариат ВТО в дальнейшем готов оказывать Туркменистану содействие в осуществлении своих функций наблюдателя, а также в подготовке к переговорам о членстве. Примите, господин президент, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении», – говорится в послании Роберту Азеведу.

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