Министры иностранных дел Туркменистана и Азербайджана по телефону обсудили взаимодействие в условиях пандемии

Состоялся телефонный разговор между вице-премьером, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Р. Мередов поздравил коллегу с назначением на высокий пост и пожелал ему успешной работы на благо азербайджанского народа.

В ходе беседы министры обсудили совместные усилия, направленные на диверсификацию двустороннего партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Особый акцент был сделан на вопросах интенсификации двустороннего сотрудничества в транспортной и транзитной отраслях.

Также главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Азербайджана уделили особое внимание вопросам эффективного и скоординированного взаимодействия в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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