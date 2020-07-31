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31.07.20 08:27

Обсуждена предстоящая деятельность Туркменистана в качестве наблюдателя в ВТО

Вопросы предстоящей деятельности Туркменистана в статусе наблюдателя во Всемирной торговой организации были обсуждены в ходе онлайн-переговоров замглавы МИД Туркменистана Вепы Хаджиева и директора Департамента по присоединению к ВТО Майка Ошикавы. Во встрече с туркменской стороны также приняли участие руководители и представители ряда экономических министерств и ведомств.

Стороны обменялись мнениями о первых шагах, которые туркменская сторона предпримет в статусе наблюдателя. Было, в частности, отмечено, что туркменская сторона сможет использовать этот статус для детального ознакомления с деятельностью организации, а также подготовки к процессу вступления в ВТО в качестве полноправного члена.

 

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