Обсуждена предстоящая деятельность Туркменистана в качестве наблюдателя в ВТО

Вопросы предстоящей деятельности Туркменистана в статусе наблюдателя во Всемирной торговой организации были обсуждены в ходе онлайн-переговоров замглавы МИД Туркменистана Вепы Хаджиева и директора Департамента по присоединению к ВТО Майка Ошикавы. Во встрече с туркменской стороны также приняли участие руководители и представители ряда экономических министерств и ведомств.

Стороны обменялись мнениями о первых шагах, которые туркменская сторона предпримет в статусе наблюдателя. Было, в частности, отмечено, что туркменская сторона сможет использовать этот статус для детального ознакомления с деятельностью организации, а также подготовки к процессу вступления в ВТО в качестве полноправного члена.

© TURKMENISTAN.RU, 2020