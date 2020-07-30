Президент Туркменистана и эмир Катара по телефону обсудили меры развития двустороннего партнерства

Ключевые меры расширения двустороннего партнерства обсудили в ходе телефонного разговора президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и эмир Государства Катар шейх Тамим Бин Хамад Аль-Тани.

Главы двух государств обменялись поздравлениями по случаю Курбан байрама (Ид аль-адха), выразив уверенность, что этот праздник будет способствовать прогрессу, торжеству мира и упрочению солидарности во всем мусульманском сообществе и мире.

В продолжение беседы было отмечено обоюдное стремление сторон вывести на новый уровень туркмено-катарское сотрудничество и повысить роль двух дружественных государств в мировом геополитическом и экономическом пространстве.

Также, в ходе телефонного разговора была затронута тема пандемии коронавируса, создавшего серьезную угрозу для всего человечества и ставшей причиной возникновения мирового экономического кризиса.

Подчеркнув, что Туркменистан полностью поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с распространением этой опасной инфекции, туркменский лидер отметил, что для достижения конкретных результатов необходимо активное взаимодействие всех государств мира. В этой связи Бердымухамедов подтвердил готовность Ашхабада к широкому сотрудничеству в разработке новых методов и подходов в этом направлении.

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