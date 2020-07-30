Президенты Туркменистана и Ирана по телефону обсудили меры противодействия пандемии

Меры противодействия пандемии коронавируса обсудили в ходе телефонного разговора президенты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Исламской Республики Иран Хасан Рухани.

Главы дружественных государств-соседей обменялись поздравлениями по случаю приближающегося Курбан байрама, адресовав пожелания счастья и благополучия народам двух стран.

Отметив, что отношения туркменского и иранского народов имеют многовековые исторические и культурные корни, Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в настоящее время политические, экономические и гуманитарные связи между Туркменистаном и Ираном продолжают активно развиваться на принципах равноправия и взаимоуважения.

Также был отмечен высокий уровень партнерство двух стран в рамках международных организаций, в частности, ООН. Отдельной темой беседы стала актуальная для мировой повестки дня пандемия коронавируса, стремительное распространение которого в глобальном масштабе оказывает негативное влияние на все аспекты международных отношений.

Как заявил Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан полностью поддерживает усилия, прилагаемые мировым сообществом в борьбе против COVID-19, и считает необходимым разработать согласованные меры для успешного противодействия этой угрозе.

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