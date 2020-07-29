Представители ВОЗ и ЮНИСЕФ провели онлайн брифинг в Ашхабаде для местных СМИ

В Ашхабаде глава офиса ВОЗ Паулина Карвовска и представитель ЮНИСЕФ Кристин Вейганд провели онлайн брифинг для местных журналистов по вопросам обмена информацией о профилактике пандемии.

В выступлениях на брифинге было отмечено, что Туркменистан выступает за международное сотрудничество во имя защиты и поддержания здоровья людей, что особенно актуально в условиях пандемии COVID-19. Также была подчеркнута роль пропаганды соблюдения правил личной гигиены и использования в повседневной жизни индивидуальных средств защиты – масок, перчаток, дезинфицирующих средств и т.д.

Участники брифинга отметили, что, оперативно отреагировав на вспышку коронавируса, Туркменистан делает особый акцент на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний.

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