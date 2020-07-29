Представители Туркменистана, Азербайджана и Афганистана обсудили вопросы развития партнерства на транспорте

Первое заседание трехсторонней рабочей группы по развитию сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций между Афганистаном, Туркменистаном и Азербайджаном состоялось при участии полномочных представителей трех стран в формате видеоконференции.

Стороны обсудили создание структуры, координирующей логистическую деятельность в трехстороннем формате и ее организационно-правовой статус. Коллеги обменялись мнениями по вопросам тарифной политики для перевозки грузов по маршруту Афганистан – Туркменистан – Азербайджан. Здесь была отмечена необходимость создания равных экономических и финансовых условий для всех участников взаимодействия.

В целях регулярного анализа рынка международных грузовых перевозок, конкурентоспособных тарифов и сборов, было предложено сформировать рабочую группу из представителей администраций сфер железнодорожного, автомобильного, морского и воздушного транспорта трех стран. Участники видеоконференции также рассмотрели возможные механизмы предоставления друг другу различных льгот – снижение тарифов на транзит и освобождение от уплаты за некоторые виды услуг при хранении грузов.

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