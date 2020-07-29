|29.07.20 10:20
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Туркменистан отметит Курбан байрам с 31 июля по 2 августа при соблюдении мер безопасности
Туркменистан отметит главный мусульманский праздник Курбан байрам с 31 июля по 2 августа. Соответствующий указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ постановляет «отмечать национальный праздник туркменского народа Курбан байрам 31 июля, 1-2 августа 2020 года». Всем учреждениям, предприятиям и организациям, независимо от форм собственности, предписано обеспечить исполнение данного указа.
Также, жителям Туркменистана рекомендовано отмечать Курбан байрам дома, соблюдая меры безопасности. Эта рекомендация в виде объявления опубликована в туркменских СМИ.
«Помните, празднование в кругу семьи является важным фактором защиты здоровья! Здоровье семьи – залог нашей счастливой жизни!» - подчеркивается в объявлении.
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