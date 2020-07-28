МИД Туркменистана назвал «политически некорректным» сообщение о погоде телерадиокомпании «Мир»

МИД Туркменистана распространил пресс-релиз, в котором опроверг информацию, переданную в понедельник, 27 июля, по каналам телерадиокомпании «Мир» ее корреспондентом в Таджикистане.

По мнению журналиста причиной ожидаемой в ближайшие дни в Таджикистане жаркой погоды служит поток теплого воздуха, поступающий из Ирана через территорию Туркменистана. Туркменское внешнеполитическое ведомство считает, что с учетом пандемии коронавируса и признания того факта, что вирусы могут длительное время находиться в аэрозольных капельках в воздухе, любое упоминание конкретного названия какой-либо страны в контексте передвижения воздушных масс через ее территорию может вызвать подозрения в переносе опасных инфекций в другие страны.

В этой связи, МИД Туркменистана считает это сообщение политически некорректным, и призывает к продолжению «широкого многостороннего партнерства, направленного на решение актуальных вопросов в региональной и международной повестках дня».

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