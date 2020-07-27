На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключены 33 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 33 сделки на 11 миллионов 506 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из России, Великобритании и Афганистана закупили полипропилен, полиэтилен высокой плотности и автобензин марки ECO-93 (ГК «Туркменгаз»). Крашеные махровые изделия и хлопчатобумажная пряжа стали предметами сделок коммерсантов из Российской Федерации, Турции, Азербайджана и Киргизии.

За манатные средства бизнесмены из Великобритании, Объединённых Арабских Эмиратов, Турции, Армении и Казахстана приобрели хлопчатобумажную пряжу на 3 миллиона 146 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили полиэтилен высокой плотности, ковры ручной работы и хлопок-волокно. Сумма сделок составила 70 миллионов 250 тысяч манатов.

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