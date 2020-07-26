Президент Туркменистана и наследный принц Абу-Даби провели телефонные переговоры

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Зайедом Аль Нахайяном.

Туркменский лидер и наследный принц Абу-Даби обменялись поздравлениями по случаю приближающегося праздника Курбан байрамы и пожелали благополучия и процветания народам двух стран.

Собеседники отметили высокий уровень взаимопонимания и доверия, установившийся во взаимоотношениях между Туркменистаном и ОАЭ. Стороны особое внимание уделили вопросам развития взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств и экономических структур двух государств. В этой связи была подчеркнута необходимость диверсификации партнерства в различных сферах и выработки новых форм сотрудничества.

Президент Туркменистана и наследный принц Абу-Даби также обменялись мнениями по проблематике регионального и глобального значения, затронув тему пандемии COVID-19. В этой связи, туркменский лидер подтвердил приверженность Туркменистана к общемировой борьбе с этим злом, подчеркнув важность активного международного сотрудничества и консолидации усилий всех стран для эффективного противодействия этой угрозе.

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